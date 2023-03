Kimmich-Lob für Nagelsmann: Tuchel soll Bayern-Saison krönen

Der 2021 für eine Rekordablöse im zweistelligen Millionenbereich verpflichtete Nagelsmann, der in dieser Woche noch beim Skifahren in Österreich weilte, wurde vor dem Start ins Wochenende nicht mehr an der Säbener Straße gesehen. Kamerateams und Fotografen belagerten das Vereinsgelände - auch in der Hoffnung, Tuchel ablichten zu können.