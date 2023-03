Kimmich und Co. trainieren erstmals unter Tuchel

Auf dem Trainingsplatz am Donnerstag standen auch Jamal Musiala nach seinem Muskelfaserriss und Leon Goretzka, der am Dienstag gegen Belgien (2:3) angeschlagen ausgewechselt werden musste. Beide Fußball-Profis sind damit womöglich auch eine Option für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und dem Tabellenzweiten aus München.