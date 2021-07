Kleinerer Taifun nähert sich Olympia-Region

Ein kleinerer Taifun soll auf die japanische Küste treffen. Foto: Toru Hanai/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Toru Hanai/AP/dpa)

Tokio - Der Taifun «Nepartak» nimmt Kurs auf Japan, doch die Auswirkungen auf die Olympischen Spiele könnten geringer sein als von manchen Teilnehmern befürchtet. Man müsse nicht allzu besorgt sein, sagte ein Sprecher des Organisationskomitees.

Nach US-Standard handele es sich nicht einmal um einen Taifun, sondern nur um einen Tropensturm. «Nepartak» dürfte nach Angaben der japanischen Wetterbehörde am Dienstag voraussichtlich im Nordosten Japans auf Land treffen und sich bald darauf am Japan-Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächen. Es wurde vor starken Regenfällen, Winden und hohem Wellengang gewarnt. Bis auf bereits erfolgte Änderungen am Wettkampfplan beim Rudern und Bogenschießen gäbe es jedoch zunächst keine Änderungen für die am Dienstag geplanten Wettbewerbe, hieß es.

