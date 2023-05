Klopp sieht Zukunft trotz verpasster Königsklasse positiv

Seit dem 4:1 von Manchester United gegen den FC Chelsea steht fest, dass die Reds die Spielzeit in der englischen Premier League auf Platz fünf beenden und in der kommenden Saison nicht in der Königsklasse spielen werden. Stürmer Mohamed Salah hatte sich in den sozialen Medien schwer enttäuscht und selbstkritisch geäußert, er sei am Boden zerstört. „Ich habe ihn gerade in der Kantine gesehen und er hat gelächelt“, gab Klopp Entwarnung. „Ich weiß nicht warum, ich habe ihn nicht gefragt, aber er hatte keine schlechte Laune.“