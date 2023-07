Klopp über möglichen Job als Bundestrainer: „Wäre eine Ehre“

Klopp tritt für das Familienunternehmen, in dem sein Vater über 30 Jahre arbeitete, als Markenbotschafter auf. Bis 2025 strebt das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro an. Da der FC Liverpool aktuell in Donaueschingen ein Trainingslager absolviert, besuchte der Erfolgstrainer seine alte Heimat im Schwarzwald.