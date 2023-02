Klopp und die „Trümmer seines Anfield-Imperiums“

Darwin Nunez (4. Minute) und Mohamed Salah (14.) trafen im Stadion Anfield früh für die Gastgeber, bevor Vinicius Junior (21./36.) per Doppelpack ausglich. In der Halbzeitpause schien die Partie noch völlig offen. „Da denkt man sich: Ok, das ist passiert. Jetzt müssen wir so und so spielen, und wenn wir das machen, dann wird Real Probleme kriegen“, berichtete der Liverpool-Coach. Es kam anders.