K.o.-Tropfen als Warnung: Sexualisierte Gewalt im Stadion

„Ich war überrascht, als ich davon gehört habe, weil ich mir das bislang nicht hätte vorstellen können, dass in dieser Heiterkeit und Euphorie des Fußballs K.o.-Tropfen plötzlich eine Rolle spielen“, sagte Fußball- und Fanforscher Harald Lange in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Es sei in gewisser Weise erschreckend, „aber im Grunde auch naheliegend, weil der Fußball letztlich auch nur ein Abbild der Gesellschaft ist mit allen Highlights, aber auch negativen Entwicklungen“.