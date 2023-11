Kommentar zum Chaos bei den Finals im Damen-Tennis: Daneben

Wieder einmal fühlten sich die Tennis-Profis von ihrem Verband WTA nicht gehört, wie auch während der gesamten Saisonplanung, mit der die Spielerinnen in vielen Punkten nicht einverstanden sind. Die Tennis-Stars, die die wichtigsten Protagonisten des Verbands sind, fühlen sich mit ihren Einwänden nicht ernstgenommen, was beispielsweise an den Ski-Weltverband FIS erinnert, der von den alpinen Assen für seine Saisonplanung ebenfalls mit Kritik überhäuft wird. Der Vorwurf steht im Raum, dass den Funktionären die Geldmehrung wichtiger ist als das Wohl der Sportlerinnen und Sportler. Und das ist die falsche Priorität. Wer seinen Posten als Verbandschef ernst nimmt, der hat vor allem die Menschen im Auge, die den Sport ausüben. Und schaut dann erst auf finanzielle Aspekte.