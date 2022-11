Kommentar zum deutschen WM-Spiel gegen Spanien: Die Prüfung

Bundestrainer Hansi Flick muss sein Team nun aufrichten. (© Federico Gambarini/dpa)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor ihrem wichtigsten Spiel seit dem WM-Finale 2014. Die Partie am Sonntag gegen Spanien wird darüber entscheiden, welchen sportlichen Stellenwert das Team in näherer Zukunft haben wird. Ein Vorrunden-Aus in Katar wäre für die deutsche Elf die dritte große Enttäuschung bei einem großen Turnier in Folge. Galt das Vorrunden-Aus bei der WM 2018 zunächst als Ausrutscher und wurden die enttäuschenden Leistungen bei der EM 2021 noch vor allem dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw angelastet, würde ein erneut frühes Ende auch unter dem neuen Coach Hansi Flick ein endgültiges Abrutschen ins Mittelmaß bedeuten – und das zwei Jahre vor der Heim-EM.

Der Druck auf dem Team ist also groß, und kaum ein Fan in Deutschland glaubt noch an ein Weiterkommen. Genau darin liegt aber eine Chance. Oft ist aus solch schwierigen Situationen Besonderes entstanden. Wenn die deutsche Mannschaft alles auf den Platz bringt, was in ihr steckt, kann sie auch Spanien schlagen. In einer solchen Situation gemeinsam zu bestehen, kann ein Team zusammenschweißen und eine Eigendynamik auslösen. Insbesondere die Profis des FC Bayern wissen, worauf es in besonderen Partien ankommt. Dies müssen sie am Sonntag zeigen, sonst kommt es doch zum erneuten Debakel Vorrunden-Aus. Nicht umsonst hat Hansi Flick für dieses Spiel die Charakterfrage gestellt.