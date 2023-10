Kommentar zur Vergabe der Fußball-EM-Turniere: Kleiner Kreis

Auch wenn es am Ende nur noch Formsache war: In der Vergabe der Fußball-Europameisterschaften 2028 an die vier Fußballverbände des Vereinigten Königreichs und an Irland sowie 2032 an Italien und die Türkei steckt eine Menge Aussagekraft über die Entwicklung des Fußballs. So zeigt sich zum Beispiel, dass es für die meisten Länder kaum noch möglich ist, ein internationales Turnier alleine auszurichten. Selbst großflächige Länder wie die Fußball-Nation Italien und die sportbegeisterte Türkei bekommen dies nicht hin, weshalb sie sich das Turnier 2032 teilen. Die Größe mit 24 Teams hinterlässt hier ebenso Spuren wie bei den Weltmeisterschaften durch die Aufblähung auf 48 Mannschaften. Dass es bei beiden EM-Turnieren keine Gegenbewerber gab, zeigt zudem, wie groß der Respekt vor einer Ausrichtung geworden ist.