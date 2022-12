Kosten für verlegte Olympia in Tokio höher als angegeben

Die vom japanischen Rechnungshof neu erstellte Bilanz enthält weitere rund 280 Milliarden Yen an Ausgaben für die wegen Corona von 2020 auf 2021 verlegten Sommerspiele. In dem Bericht heißt es zudem, dass es der Regierung und dem Organisationskomitee an vollständiger Offenlegung und Transparenz mangele.