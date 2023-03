Kuchen als WM-Therapie: Flick will Katar-Hypothek abstreifen

Wenn der Bundestrainer am Freitag seinen ersten Kader für das Länderspieljahr mit den Partien am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen die andere WM-Enttäuschung Belgien benennt, will er einfach wieder Fußball-Trainer sein. Und die ersten Entscheidungen sind schon gefallen. Bewährte Kräfte bekommen eine Pause. Allen voran Thomas Müller. Der Bayern-Routinier wird in dieser Saison - also bei den Terminen im März und Juni - nicht dabei sein.