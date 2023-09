Kunstschuss und Doppelschlag: RB beendet Unions Serien

Der Star-Verteidiger saß erstmal auf der Bank, so ist das eben bei den Eisernen. Von dort sah Bonucci ein Spiel der Kategorie Abtasten. Der gegenseitige Respekt war spürbar. Leipzig hatte ja gegen die Köpenicker in der Liga fünfmal in Serie 1:2 verloren. „Wir wollen bei uns bleiben und selbstbewusst auftreten. Wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt“, sagte Trainer Rose. Tatsächlich ließen sich die Sachsen nicht wie bei vergangenen Auftritten von Union überrumpeln. Die Räume wurden zugestellt, vorne auf eine Chance gelauert, in diesem Konzept war wieder kein Platz für Timo Werner.