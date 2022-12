LaLiga droht mit rechtlichen Schritten gegen FIFA-Pläne

„Die FIFA denkt nur an eine kleine Gruppe von Vereinen und Spielern, während es im Profifußball viele Profiligen, Tausende von Vereinen und Spielern gibt, die nicht an diesen internationalen Wettbewerben teilnehmen“, kritisierte die Liga den Weltverband in einer Mitteilung. Die FIFA scheine die Auswirkungen ihrer Pläne auf die Gesamtheit der Spieler im Profifußball zu übersehen, fügte La Liga hinzu.