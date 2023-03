Langlauf-Männer holen überraschend Bronze in der WM-Staffel

Während die Frauen schon bei Olympia 2022 in Peking Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel holen konnten, ist es für die Männer der mit Abstand größte Erfolg in der Ära von Teamchef Schlickenrieder. Dobler - 31 Jahre alt und kurz vor seinem Karriereende - gestand offen ein: „Ich habe überhaupt keine Erfahrungen mit Medaillen.“ Nach harten Jahren des immer nur Hinterherlaufens kam der spektakuläre Coup im Tal der Schanzen komplett aus dem Nichts. „Das ist unsere erste Medaille, wir werden uns was einfallen lassen. Das wird ein schöner Abend“, sagte Dobler.