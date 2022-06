Leclerc Schnellster beim Formel-1-Training in Baku

Der Monegasse Charles Leclerc ist im Ferrari-Boliden beim Training in Baku zur Tagesbestzeit gerast. (Bild: dpa) (Foto: Sergei Grits/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Baku - Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist im Formel-1-Training von Baku zur Tagesbestzeit gerast.

Der Monegasse verwies den Red-Bull-Piloten Sergio Pérez auf den zweiten Platz. Nach seinem Triumph in Monaco war der Mexikaner Pérez bei den Übungseinheiten in Aserbaidschan erneut schneller als sein Teamgefährte, der Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer belegte Rang drei. Sebastian Vettel musste sich im Aston Martin mit Platz elf begnügen. Mick Schumacher kehrte als Vorletzter zurück in die Garage seines Haas-Teams.

Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) führt Titelverteidiger Verstappen die Gesamtwertung an. Leclerc liegt neun Punkte dahinter, Pérez ist WM-Dritter.

© dpa-infocom, dpa:220610-99-620707/2