Leichtathletik-Chef Coe wünscht sich Olympia in Deutschland

„Ich hoffe sehr, dass eine der großen deutschen Städte in der Lage und bereit ist, Olympische Spiele auszurichten“, sagte der zweimalige Olympiasieger in einem Interview auf ran.de und fügte hinzu: „Wir hatten wundervolle European Games im vergangenen Jahr in München und einige Jahre vorher in Berlin. Also, ich würde es mir wirklich wünschen.“