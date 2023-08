Leipziger Bayern-Watschn: Kane auf Anhieb kein Tor-Hurrikan

Bayerns Trainer hörte sich derweil schon wieder so an wie nach den bitteren Niederlagen und verspielten Titel in seiner Münchner Anfangszeit. „Ich habe jetzt keine Lösung“, sagte Tuchel ratlos nach einer Fehlleistung, die freilich er als Coach verantwortet. Im Frust sprach er von „hunderten Fehlerbildern“ und davon, dass ihm Kane leidtäte: „Er denkt wahrscheinlich, wir haben hier vier Wochen nicht trainiert.“ So sah es in der Tat aus.