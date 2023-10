Leipzigs Stürmer Poulsen setzt auf Ronaldo-Effekt

Dass Poulsen seine Trefferbilanz gegen City aufbessert, ist eher unwahrscheinlich - ein Erfolgserlebnis der seit sieben Spielen ungeschlagenen Mannschaft allerdings nicht. „Wir sind im Modus drin, Top-Spiele zu spielen“, sagte Poulsen. Erst das 2:2 gegen Bayern München, nun soll die Revanche für das 0:7 gegen City aus dem März her. Ohne Leiden wird es aber nicht gehen: „Es wird Phasen geben, in denen wir tief stehen und dem Ball hinterherrennen. Diese Phase müssen wir akzeptieren und so kurz wie möglich gestalten.“ Bis heute kam der mittlerweile in Saudi-Arabien aktive Ronaldo übrigens auf 140 Tore in 183 Spielen in der Königsklasse.