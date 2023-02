Lewandowski nach Barça-Aus trotzig: „Können Titel gewinnen“

Die spanischen Medien dagegen gingen mit der Mannschaft hart ins Gericht. „Europa ist eine Nummer zu groß für Barcelona. Auch nach 153 Millionen Euro für neue Spieler ist das Team um Trainer Xavi Hernández nicht in der Lage, im internationalen Wettbewerb an Bedeutung zu gewinnen“, kommentierte die Zeitung „Marca“ am Freitag. „Von Katastrophe zu Katastrophe“, schrieb „Sport“. Zuvor hatten die Katalanen bereits in der Gruppenphase der Champions League hinter den Bayern und Inter Mailand den Einzug ins Achtelfinale verpasst.