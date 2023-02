Liga-Topspiel: Nagelsmann baut auf „Vertrauensperson“ Müller

In dieser Woche habe er „mit Thomas lange gesprochen“, berichtete Nagelsmann am Freitag. Und ein Ergebnis ist, dass Müller an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in der Allianz Arena das Münchner Team wieder als Kapitän anführen wird. „Er wird wieder spielen. Er wird nicht auf der Bank sitzen, sondern beginnen. Er hat gut trainiert“, sagte Nagelsmann.