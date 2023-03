Litauen kritisiert Entscheidung von IOC und Bach

Athletinnen und Athleten dürfen demnach etwa nur an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. „Es ist sehr interessant, was bedeutet "aktiv" in diesem Zusammenhang?“, schrieb Siugzdiniene. Auch das Argument von Bach, der Sport müsse unpolitisch bleiben und dass man damit leben müsse, dass es keine Lösung gebe, die für alle gleichermaßen passe, kann die litauische Ministerin nicht nachvollziehen.