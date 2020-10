Live-Ticker: Erste Fußball-Ligen setzen ganze Spieltage ab

Jetzt teilen:

REGION - Unser Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

13.20 Uhr: Die Vereine sind gespannt auf Beschlüsse

Die Vereine sind gespannt auf Beschlüsse – sofern welche getroffen werden. „Um die Dynamik rauszunehmen, würde ich für eine zweiwöchige Pause plädieren, in der auch nicht trainiert wird. Das böte auch die Möglichkeit zum Durchatmen. Danach müsste man schauen, ob es weitergehen kann“, sagt Malte Christ, Sportlicher Leiter des Wiesbadener Verbandsligisten FV Biebrich 02.

13 Uhr: Sitzung wird zum Marathon

Die Sitzung wird zum Marathon. Für die Verantwortlichen scheint es sehr schwer zu sein, zu einer einheitlichen Lösung zu gelangen, die für ganz Hessen gilt.

12:45 Uhr: In der Hessenliga wird gespielt

Es sieht nicht nach einer sofortigen hessenweiten Absage aus. So werden die Hessenliga-Spiele des Samstags stattfinden. „Bei uns wird gespielt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit“, bestätigt Dirk Scheltzke vom SC Hessen Dreieich, der um 15 Uhr gegen den FC Erlensee antritt.

12.30 Uhr: Vier Verdachtsfälle beim TSV Bleidenstadt

Beim Gruppenligisten TSV Bleidenstadt gibt es vier Corona-Verdachtsfälle. Von drei Spielern würde negative Testergebnisse vorliegen, beim vierten Spieler stehe das Ergebnis noch aus, bestätigt Abteilungsleiter Ralf Neumann. Das für Sonntag geplante TSV-Spiel in Unterliederbach war bereits verlegt worden. Bleibt nun abzuwarten, ob die Liga ansonsten spielt…

12.15 Uhr: Kommt es zu hessenweiter Unterbrechung?

Die Sitzung scheint sich hinzuziehen. Kommt es zu einer hessenweiten Unterbrechung oder nicht? Der Fußballkreis Hochtaunus hatte bereits am vergangenen Donnerstag die Notbremse gezogen und das Spielgeschehen bis auf weiteres ausgesetzt. Doch noch scheint nichts entschieden.

10.50 Uhr: Corona-Fall beim SV Niedernhausen

Derweil ist ein Spieler des SV Niedernhausen positiv getestet worden, zeigt aber keinerlei Symptome, das bestätigt SVN-Spielertrainer Maurice Burkhardt. In aller Frühe an diesem Samstag haben sich elf Niedernhausener Spieler am Frankfurter Flughafen testen lassen, die übrigen Akteure aus dem Kreis der ersten Mannschaft werden sich ebenfalls an diesem Samstag testen lassen.

10.30 Uhr: Gruppenliga Gießen/Marburg sagt Spiele ab

Abgesagt wurden auch die Spiele der Gruppenliga Gießen/Marburg. Im Rahmen der virtuellen Sitzung des Verbandsvorstands mit den Kreisfußballwarten an diesem Samstag könnten weitere Beschlüsse erfolgen. Möglicherweise wird aufgrund der in die Höhe schnellenden Coronafälle hessenweit eine Saisonunterbrechung verfügt. Oder sogar eine Unterbrechung bis ins neue Jahr. Um die Saison werten zu können, muss lediglich eine Halbserie absolviert werden.

10.15 Uhr: Verbandsliga Mitte Hessen pausiert

Der komplette Wochenendspieltag in der Fußball-Verbandsliga-Mitte ist abgesetzt, das habe Klassenleiter Jörg Wolf den Vereinen mitgeteilt, bestätigt Stephan Mohr, Sportlicher Leiter des SV Niedernhausen. Das betrifft entsprechend auch das Derby FV Biebrich 02 gegen SV Niedernhausen sowie die Auswärtsspiele der Spvgg Eltville (in Schwanheim) und der SG Walluf (bei SF/BG Marburg).