Lochner und Nolte holen mit Siegen Zweierbob-Gesamtweltcups

Lochners 71-Punkte-Vorsprung vor dem Saisonfinale geriet nicht mehr wirklich in Gefahr. Am Start musste er im ersten Durchgang zwar den am Ende viertplatzierten Teamkollegen Adam Ammour/Issam Ammour den Vortritt lassen, dann aber spielte er sein Fahrgefühl aus. Zwar blieb auch er nicht fehlerfrei, im Vergleich zum Olympiasieger-Duo Friedrich/Thorsten Margis waren es aber weniger Patzer. Beide Schlitten trennten am Ende 0,36 Sekunden. Rang drei sicherten sich Michael Vogt/Sandro Michel mit 0,44 Sekunden Rückstand.