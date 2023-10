Maccabi München spielt und trainiert weiter

Maccabi will vor allem den jungen Fußballern in diesen Tagen eine Chance bieten, die Nachrichten aus Israel und Gaza kurz zu vergessen. „Die Kinder sollen beim Training und in den Punktspielen zumindest für 90 Minuten unbeschwert sein dürfen und ihrer Leidenschaft nachgehen“, sagte Presser, „das muss unsere Aufgabe sein“.