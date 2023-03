Magull hadert nach Bayern-Aus: 20 Minuten einfach gepennt

Die Bayern-Bezwingerinnen treffen im Halbfinale nun auf den VfL Wolfsburg oder Paris Saint-Germain. Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem VfL und PSG findet an diesem Donnerstag in der VW-Arena statt (18.45 Uhr/DAZN). Im Hinspiel hatten die Wolfsburgerinnen in Paris 1:0 gewonnen. Das Finale steigt am 3. Juni in Eindhoven.