Mal reden? Zerfahrene Lage zwischen Voss-Tecklenburg und DFB

Torhüterin Ann-Katrin Berger sagte, man sei „in einer schwierigen Situation“. Wer das Team künftig anleitet, liege nicht in der Hand der Spielerinnen. „Wir haben da leider nicht viel zu sagen. Das geht ganz oben an die Spitze, die entscheiden“, fügte Berger an. In möglichen Verhandlungen über eine Vertragsauflösung wird es auch ums Geld gehen. Erst im April hatte der Verband Voss-Tecklenburgs Vertrag bis zur EM 2025 in der Schweiz verlängert. Der Vertrauensvorschuss holt den Verband nun ein.