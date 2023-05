Man City vs. Real oder das Duell der Super-Torjäger

Kaum geringer ist die Wertschätzung von Ancelotti für Benzema. Für den Mister ist der Franzose „eine Legende“. Wohl wahr, in der vergangenen Saison schoss er den spanischen Rekordmeister mit 15 Treffern in der Königsklasse fast im Alleingang zum Titel. Das musste auch Man City leidvoll erfahren. Gleich dreimal traf er in den beiden Halbfinal-Duellen, dabei gelang ihm auch das entscheidende Tor in der Verlängerung zum Weiterkommen. Macht es der 35-Jährige am Mittwoch ein weiteres Mal?