Matarazzo wird Breitenreiters Nachfolger in Hoffenheim

„Rino kennt nicht nur unseren Club, sondern auch einen Großteil der Mannschaft aus eigener Erfahrung. Umgekehrt kennen wir auch ihn und sind deshalb davon überzeugt, dass er der richtige Mann auf der Cheftrainer-Position ist“, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Tabellen-14. „Er kann mit Druck umgehen und weiß, was in dieser Lage gefordert ist.“