Mats Hummels bleibt beim BVB: Verlängerung bis 2024

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl ist davon überzeugt, dass der Vollzug, Hummels zu halten, auch ein positives Signal im Titelkampf ist. „Er hat lange gegrübelt. Das wird uns einen Push für das kommende Wochenende geben. Ein weiteres Jahr mit Hummels ist ein weiteres gutes für Borussia Dortmund“, sagte Kehl am Mittwoch. Vor dem 34. und letzten Bundesliga-Spieltag führt der BVB mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle vor dem FC Bayern München an und kann mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den FSV Mainz 05 den Gewinn der Meisterschaft perfekt machen.