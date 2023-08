Medien: Kane heute in München - Transfer vor Abschluss

Damit schien der Transfer bereits am Tag zuvor auf der Zielgeraden. Doch dann sorgten Berichte für Aufsehen, wonach Kane mit einer Zusage an die Münchner doch wieder zögere. Die „Bild“ meldete finanzielle Gründe, dabei gehe es um Berater-Honorare. Diese Zweifel wurden demnach in weiteren Verhandlungen ausgeräumt. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wollte seine Zukunft Medienberichten zufolge vor dem Saisonstart in der Premier League an diesem Wochenende geklärt haben.