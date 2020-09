Mehr als 300 Menschen bei NRW-Sportveranstaltungen möglich

Die Landesregierung um Ministerpräsident Armin Laschet wird mehr als 300 Zuschauer bei Sport-Events erlauben. Foto: Marcel Kusch/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marcel Kusch/dpa)

Düsseldorf - Bei Sportveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen sollen von der kommenden Woche an mehr als 300 Zuschauer erlaubt werden.

Das teilte die Staatskanzlei nach einem Sport-Gipfel von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit zahlreichen Funktionären verschiedener Sportarten mit. Dabei ging es auch um den Spitzensport jenseits der Fußball-Bundesliga. «Bevor wir über Zuschauer bei der Fußball-Bundesliga entscheiden, brauchen wir ein klares Signal für den Breitensport», hatte Laschet im Vorfeld gesagt.

Eine genaue Zahl von Zuschauern gab die Landesregierung zunächst nicht bekannt. «Bei regionalen Ligen und bei regionalen, nationalen sowie internationalen Sportwettkämpfen wird es wieder möglich sein – unter Beachtung notwendiger Hygiene- und Schutzmaßnahmen und der Kapazitäten der Sportstätte –, mehr Zuschauerinnen und Zuschauer in Stadien und Sporthallen zuzulassen», hieß es in der Mitteilung.

Es sei in den Gespräche deutlich geworden, «dass die Sportarten sehr unterschiedliche Bedarfe für einen wirtschaftlich vertretbaren Betrieb haben», deshalb arbeite die Landesregierung nun an einem «stimmigen Gesamtkonzept, das die unterschiedlichen Kapazitäten der Sportstätten berücksichtigt und bereits mit der nächsten Novelle der Corona-Schutzverordnung am kommenden Dienstag in geltendes Recht umgesetzt werden soll».

Zudem beschloss die Landesregierung ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro für Vereine, die durch die Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind.

