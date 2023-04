Mehr als drei Punkte: Derby-Sieg als Booster für den HSV

Der HSV ist hingegen im Aufstiegskampf noch mittendrin. Trainer Walter durfte sich wieder einmal in seinem unerschütterlichen Glauben an den Aufstieg bestätigt sehen. Zumindest bis nach dem Spiel des Konkurrenten 1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) rückte seine Mannschaft in der Tabelle auf den zweiten und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz. An diesem Abend im Volkspark spielten für den 47-jährigen Walter Tabellenkonstellationen und Aufstiegschancen keine Rolle: „Heute genießen wir erst einmal den Derby-Sieg.“