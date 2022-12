Messi im Fußball-Olymp: Argentinien ist Weltmeister

Die Équipe Tricolore hingegen verpasste vor 88.966 Zuschauern die historische Chance, wie zuletzt Brasilien 1962 zum zweiten Mal nacheinander den goldenen Pokal zu gewinnen. Dass sich Frankreich überhaupt in die Verlängerung retten konnte, verdankte der Weltmeister von 2018 seinem Superstar Kylian Mbappé. Der 23-Jährige traf dreimal: In der 80. Minute per Foulelfmeter, in der 81. per traumhaften Seitfallzieher (81.) und in der 118. per Handelfmeter. Doch es half nichts. Im Elfmeterschießen triumphierte Argentinien.