Messi verliert letztes Saisonspiel mit Inter Miami

Insgesamt brachte er es auf 11 Treffer in 14 Spielen für Miami. Zuletzt spielte er angeschlagen aber kaum in der MLS. Das 2:0 mit Argentinien gegen Peru in der WM-Qualifikation am vergangenen Dienstag war seine erste Partie über die volle Distanz seit Anfang September. Von den sieben Partien ohne Messi gewann Miami nur eine.