Weltcup-Dritte: Herrmann-Wick sprintet aufs Podest

„Ich fühle mich nach wie vor gut, aber man geht nicht mehr mit den fittesten Beinen in so ein Rennen“, sagte Herrmann-Wick, die im Gesamtweltcup nur noch 36 Punkte Rückstand auf die Französin Julia Simon hat. „Gelb ist auch sehr schön“, sagte Herrmann-Wick in Anspielung auf das Gelbe Trikot. In der Sprintwertung verteidigte sie ihr rotes Leibchen.