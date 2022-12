Modric und Kroatien: Brasiliens erster WM-Härtetest

Denn die Brasilianer treffen auf echte K.o.-Experten. Von ihren vergangenen neun K.o.-Partien bei Weltmeisterschaften haben die Kroaten sieben gewonnen. In all diesen neun Partien haben sie mindestens ein Tor erzielt. Zudem kämpfen die Brasilianer gegen ihre eigene Viertelfinal-Misere. Von ihren vergangenen vier WM-Viertelfinals haben sie drei verloren, zuletzt 2018 in Russland mit 1:2 gegen Belgien. Umso größer ist diesmal die Hoffnung auf den ersehnten sechsten WM-Titel.