Müller beschwört „FC-Bayern-Geist“ - Tuchel plant Wunder

München (dpa) - . Thomas Müller beschwört „diesen FC-Bayern-Geist“, Thomas Tuchel setzt für ein Münchner Fußball-Wunder auf das Publikum und eine Leistung „am Maximum-Level“. In ihrer aussichtslos wirkenden Lage bleibt den taumelnden Münchnern um den anfangs so euphorischen Trainer Tuchel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Manchester City nichts anderes übrig, als bei Pep Guardiolas Rückkehr in die Allianz Arena an die Möglichkeit eines historischen Fußball-Abends zu glauben.