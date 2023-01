Müller über DFB-Zukunft: „Werde immer zur Verfügung stehen“

Spielorte und Gegner für die ersten Länderspiele des Jahres zwischen dem 22. und 28. März stehen noch nicht fest. „Die Euphorie an sich kommt durch gute Leistungen und vor allem durch gute Ergebnisse. Am Ende musst du gewinnen, musst erfolgreich sein, um die Leute mitzunehmen“, sagte Müller. Er will „sehr entspannt“ abwarten, ob und wann der Trainer ihn brauche.