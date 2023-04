Münchner Mentalitätsfragen nach K.o.-Triple

Dazu fehlt es im Jahr eins nach Robert Lewandowski trotz reichlich Toren in dieser Saison in Spielen wie gegen Freiburg an Angriffspower. „Vorne müssen wir uns schon ein paar Fragen gefallen lassen“, fügte Müller selbstkritisch hinzu. Man habe „diesen Witz, den letzten Kontakt“ in der Offensive vermissen lassen. Die Mannschaft habe phasenweise nicht „diese Energie oder Schlagzahl“ hochhalten können, sagte auch Salihamidzic. „Wir haben Leute, die sehr gute Tore machen können. Aber wir werden uns natürlich hinsetzen und schauen, was wir auf dem Transfermarkt machen.“