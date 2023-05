Münzwurf: Günter kritisiert Freiburg-Fans und Leipzigs Silva

Einwechselspieler Silva war Mitte der zweiten Halbzeit beim Warmmachen von einer Münze offensichtlich am Kopf getroffen worden, danach hatte er sich auf den Boden gelegt. Daraufhin kochten die Emotionen kurz über, ein paar Freiburger Fans schafften den Sprung in den Innenraum, wurden von Ordnern aber zurückgedrängt. Auch einige Freiburger Spieler redeten auf die Fans ein. Es sei „nicht schön, dass sie vom Zaun runtergehen, das muss nicht sein“, sagte Günter: „Das macht einem auch ein Stück weit Angst, wenn es dann auch in Richtung Gewalt geht.“ Letztlich habe sich die Lage aber beruhigt und es sei „nichts Größeres passiert“.