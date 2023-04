Musiala nach Elfmeter-Pech besonders motiviert

„Manchmal ist es besser, nicht 20 Mal drauf rumzuhacken und drüber zu sprechen“, sagte Tuchel vor dem schnellen Wiedersehen mit den Breisgauern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga. Musiala, der nach seinem Muskelfaserriss zweimal eingewechselt worden war, könnte dann in der Startelf stehen. „Er ist absolut bereit, zu beginnen“, sagte Tuchel. Vor dem verletzten Eric Maxim Choupo-Moting (10 Treffer) ist Nationalspieler Musiala mit elf Toren der beste Bayern-Torschütze in der Liga.