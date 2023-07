Nach Kritik von NBA-Star Schröder: Kleber verzichtet auf WM

Bei der EM 2022 hatte das Nationalteam unter Schröders Führung sensationell Bronze geholt, bei der WM in Asien (25. August bis 10. September) sind die Ziele ebenfalls hoch. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde in Okinawa auf Gastgeber Japan, Australien und Finnland. Für ein direktes Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris müsste die DBB-Auswahl eines der beiden besten europäischen Teams werden.