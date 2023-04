Nach möglichem Titel-K.o.: Real-Coach entschuldigt sich

Die Fans der Königlichen bat der italienische Trainer anschließend um Entschuldigung. „Die Fans sind verletzt und wir entschuldigen uns dafür“, sagte Ancelotti, der sich nun auf die zwei größten Titelchancen konzentrieren will. „Wir sind auch verletzt, aber wir wissen, dass wir für das Pokalfinale und das Halbfinale der Champions League bereit sein werden.“ Im Endspiel um den spanischen Pokal ist am 6. Mai CA Osasuna der Gegner, in der Königsklasse spielt der Titelverteidiger am 9. und 17. Mai gegen Manchester City um den Finaleinzug.