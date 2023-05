Nach Partie in Rom: Verdacht auf Mittelfußbruch bei Andrich

Auch Sportchef Simon Rolfes schien nichts Gutes zu erwarten: „Bei Odi ist es vielleicht ein bisschen mehr.“ Weniger Sorgen machen sich die Verantwortlichen um Außenbahnspieler Jeremie Frimpong, der im Gegensatz zu den beiden anderen am Freitag in Rom blieb. „Er hat schon in der ersten Halbzeit was abbekommen, am Schluss wieder“, sagte Rolfes. „Bei ihm ist es aber wahrscheinlich nicht so problematisch.“