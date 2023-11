Nach Pro-Palästina-Beitrag: Mainz kündigt Profi El Ghazi

Der Darstellung, er sei von seinem Beitrag abgerückt, dementierte El Ghazi dann überraschend. Die Stellungnahme des Vereins dazu habe er nicht autorisiert. „Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe, und stehe bis zum letzten Tag, an dem ich atme, für Menschlichkeit und an der Seite der Unterdrückten“, schrieb El Ghazi in dem sozialen Netzwerk. In der Woche des Pokalspiels bei Hertha BSC (0:3) fehlte er Clubangaben zufolge „krankgeschrieben“ im Kader. El Ghazi war erst im September als zuvor vertragsloser Profi zu den Rheinhessen gewechselt.