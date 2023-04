Nach Trennungsberichten: Labbadia leitet VfB-Training

Labbadia war erst im Dezember zum zweiten Mal Trainer des schwäbischen Bundesligisten geworden. In elf Liga-Partien gelang nur ein Sieg. Am Mittwoch treten die Schwaben zum Viertelfinale im DFB-Pokal beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg an, am nächsten Sonntag steht das wichtige Spiel beim ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum an.