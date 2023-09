Nachwuchsreform im Fußball wird heiß diskutiert

Die aktuelle Krise im deutschen Fußball mit den blamablen WM-Auftritten der Männer und Frauen sowie dem EM-Debakel der U21 sollte die Notwendigkeit von Veränderungen eigentlich klar aufzeigen, sagt Wolf. „Wir können nicht glauben, nur weil wir ein Fußballland sind und in den Bereichen mal gut waren, können wir es so lassen“, sagte er kürzlich in der Talkshow „Doppelpass“ des TV-Senders Sport1. In dieser Hinsicht sind sich fast alle einig - warum aber dann die gefühlt große Skepsis gegenüber der Reform?