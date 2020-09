Nadal scheitert bei Turnier in Rom im Viertelfinale

Rafael Nadal ist beim ATP-Tennisturnier in Rom ausgeschieden. Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alfredo Falcone/LaPresse/dpa)

Rom - Der spanische Sandplatz-König Rafael Nadal ist beim ATP-Tennisturnier in Rom überraschend im Viertelfinale gescheitert. Der 34-Jährige unterlag am Samstag dem Argentinier Diego Schwartzmann mit 2:6, 5:7.

Für Nadal war es im zehnten Duell mit Schwartzmann die erste Niederlage. Dabei verlor er die Hälfte seiner Aufschlagspiele und zeigte sich bei seiner ersten Turnier-Teilnahme seit der Corona-Pause noch weit entfernt von seiner Topform. Für Nadal sollte die Veranstaltung in Rom der Vorbereitung auf die French Open in Paris dienen, bei denen er seinen 13. Titel gewinnen will.

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hatte sich zuvor zu einem knappen Sieg gegen den Deutschen Dominik Koepfer gemüht. Gegen den 26 Jahre alten Davis-Cup-Profi aus Donaueschingen gewann der Serbe mit 6:3, 4:6, 6:3. Koepfer hatte sich bei dem Sandplatzturnier als Qualifikant überraschend als einziger deutscher Profi bis ins Viertelfinale gekämpft und dabei auch den an Nummer fünf gesetzten Franzosen Gael Monfils besiegt.

Gegen Djokovic war die Nummer 97 der Welt trotz einer starken Leistung und eines Satzgewinns in seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour letztlich chancenlos. Nach 2:10 Stunden nutzte Djokovic seinen zweiten Matchball. Der Serbe, der bei den US Open wegen einer Unsportlichkeit disqualifiziert worden war, ärgerte sich im zweiten Satz so sehr, dass er den Schläger zertrümmerte. «Das ist sicherlich nicht die beste Botschaft, vor allem für junge Tennisspieler, die auf mich schauen», gab er zu. «Ich will das nicht, aber manchmal passiert es. Natürlich bin ich nicht perfekt, aber ich gebe mein Bestes.»

In Rom trifft er nun im Halbfinale nun auf den Norweger Casper Ruud. Der Weltranglisten-34. besiegte Lokalmatador Matteo Berrettini 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Zuvor war bei dem Vorbereitungsturnier auf die French Open bei den Damen die top-gesetzte Simona Halep ins Halbfinale eingezogen. Die 28 Jahre alte Rumänin profitierte von der Aufgabe ihrer Gegnerin Julia Putinzewa aus Kasachstan. Die French Open beginnen am 27. September.

