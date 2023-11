Nächster Dreierpack von Kane - Bayern-Boss Dreesen schwärmt

Dreierpack gegen Darmstadt 98, Dreierpack im Bundesliga-Gipfel in Dortmund - in nur einer Woche schoss der ehemalige Tottenham-Profi mehr als ein Drittel aller Tore, die die besten Torjäger der vergangenen Bundesliga-Saison (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku/beide 16) erzielten. Kane steht nun schon bei 15 Toren - in bislang erst zehn Spielen. Diese Quote ist in den europäischen Topligen unerreicht.